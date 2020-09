Prezidentské debaty v USA začaly zostra: osobními výpady a skákáním do řeči

přehrát video Donald Trump a Joe Biden se střetli v první debatě Zdroj: EBU

Debatu moderoval Novinář Chris Wallace. Prezidentovi připomněl, že je moderátorem debaty on, nikoli Trump. Wallace také několikrát zdůraznil, že by měl nechat svého oponenta domluvit. Byla to nechaotičtější debata za poslední léta, uvedla agentura AP. Oba soupeři si vyměňovali invektivy a nenechávali si domluvit. „Budeš už mlčet, kámo? To je tak neprezidentské,“ řekl v jednu chvíli Biden. „Lidé tomu rozumějí - Joe 47 let (ve Washingtonu) a neudělal jsi nic,“ opáčil Trump.

Fakta Systém volby prezidenta USA Systém volby prezidenta USA Volební právo – Volit může plnoletý a svéprávný občan USA. Volit nemohou občané závislých území USA (Portoriko, Guam, Americká Samoa a další), byť jsou občany USA. Pouze Vermont a Maine umožňují volit vězňům, jinde trestanci hlasovat nemohou. V některých případech nemohou k urnám ani lidé, kteří již mají trest za sebou (Virginia).

Registrace – Před samotným hlasováním se občané, kteří chtějí volit a splňují zákonné podmínky (plnoletost a další), musí zaregistrovat. Podmínky a termíny se v každém státě liší.

Všeobecné hlasování – 3. listopadu 2020 lidé ve Spojených státech určují, koho chtějí vidět v Bílém domě. Nevolí ale přímo prezidenta, nýbrž volitele. Až na dvě výjimky (Maine, Nebraska) platí, že kandidát, který ve státu získá nejvíce hlasů, získá všechny volitele daného státu.

Sbor volitelů – Z každého státu vzejde počet volitelů, orientačně platí, že čím více obyvatel stát má, tím více má volitelů. Ve sboru zasedá dohromady 538 volitelů. Kandidát tedy musí získat hlasy 270 z nich, aby uspěl ve volbě, která se koná 14. prosince. Teoreticky může dojít k volebnímu patu, i když se to nestalo už téměř dvě stě let. V takovém případě o prezidentovi rozhodne Sněmovna reprezentantů a o viceprezidentovi Senát.

Kongres – Formálně potvrzuje volbu sboru volitelů 5. ledna 2021 Kongres.

Inaugurace – Nový prezident se ujme úřadu 20. ledna 2021.

„Všechno, co dosud řekl, byly prostě lži…Všichni vědí, že je lhář,“ řekl na začátku debaty Biden, který pak postupně označil Trumpa za blázna, lháře, rasistu, loutku ruského prezidenta Vladimira Putina a „nejhoršího prezidenta, jakého kdy Amerika měla“. Trump zase prohlásil: „Na tobě není nic chytrého, Joe.“ Bývalého viceprezidenta Trump označil za loutkou krajní levice, ať jde o ekologii, bezpečnost nebo zdravotnictví. Wallace se několikrát snažil Trumpa přimět, aby nechal Bidena domluvit. „Myslím, že by zemi lépe posloužilo, kdybychom nechali oba mluvit bez přerušení. Vyzývám vás, pane, abyste to dělal,“ řekl. „Ale on také,“ opáčil Trump. „Upřímně řečeno, více skáčete do řeči vy,“ řekl moderátor.

Nejvyšší soud a pandemie Trump hájil rozhodnutí nominovat do nejvyššího soudu Amy Coneyovou Barrettovou za zesnulou Ruth Baderovou Ginsburgovou těsně před volbami. „Vyhráli jsme volby. Volby mají důsledky. Máme Senát, máme Bílý dům a skvělou kandidátku,“ uvedl Trump. Podle Bidena s nominací souvisí možnost zrušení práva na interrupce. Biden zdůraznil, že by nového člena Nejvyššího soudu měl nominovat nový prezident.

Trump v debatě také odmítl kritiku svého přístupu k pandemii covidu-19, která si v USA vyžádala přes 200 tisíc mrtvých a sedm milionů nakažených. Podle Trumpa by bilance byla ještě horší, kdyby prezidentem byl Biden. Prohlásil, že by v takovém případě byly obětí dva miliony. „Tohle je člověk, který tvrdil, že do Velikonoc bude pandemie pryč,“ řekl Biden. Prezident čekal a čekal, až virus dorazí k americkm břehům a stále nemá plán, prohlásil demokratický kandidát. Podle něj by měl prezident dát dohromady demokraty a republikány a najít prostředky na „to, co je potřeba k tomu, aby byly zachráněny životy“. Podle Bidena byl Trumpův přístup k pandemii „naprosto nezodpovědný“, choval se podle něj v této záležitosti „jako blázen“. Prezident prohlásil, že jeho velká předvolební shromáždění nemají na šíření nemoci „negativní efekt“. „Lidé chtějí slyšet, co říkám,“ řekl Trump. „Udělali jsme to skvěle,“ řekl Trump. Podle něj by to Biden nikdy tak nezvládl. „Nemáš to v krvi,“ řekl Bidenovi. Daňová příznání Poněkud stranou zůstalo výbušné téma Trumpových daní. Těsně před debatou list The New York Times napsal, že neplatil některé roky federální daň z příjmů a první rok v Bílém domě zaplatil jen 750 dolarů. Platil jsem miliony dolarů na daních, řekl Trump, ale neuvedl, kolik z toho byly federální daně z příjmu. Nesdělil rovněž, kdy svá daňová přiznání zveřejní, jak sliboval již v minulé kampani před čtyřmi roky. Podle Bidena prezident využívá daňových zákonů tak, aby „platil menší daně než učitel“. Trump řekl, že to byznysmeni dělají stejně, „pokud nejsou hloupí“.