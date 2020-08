Za halasem tweetů. Trump snížil daně, masivně dereguloval a posunul justici daleko doprava

Hlavním bodem reformy je snížení daně z příjmu právnických osob na 21 procent z původních 35 procent. Podle amerického ministerstva financí vzhledem k množství výjimek a úlev činila do přijetí efektivní daňová sazba zhruba 22 procent.

Sazba daně z příjmu se liší podle toho, zda je osoba v manželském svazku či nikoliv. Pro obě skupiny jsou daně rozděleny podle výše příjmu do sedmi pásem od 10 do 37 procent. Daňové sazby v jednotlivých pásmech se většinou snížily, změnily se i výše příjmů patřících do jednotlivých pásem. Předtím byla nejvyšší sazba 39,6 procenta.