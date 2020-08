Obamův následník a progresivní centrista. Kdo je americký prezidentský kandidát Joe Biden?

Joe Biden – bývalý viceprezident, senátor, matador americké politiky a v současnosti hlavní protivník prezidenta Donalda Trumpa v prezidentských volbách. O cestu do Bílého domu se přitom nepokouší poprvé, do prezidentského křesla kandidoval už v letech 1988 a 2008. Pokud by se favoritovi Demokratické strany podařilo v listopadových volbách zvítězit, stal by se nejstarším prezidentem v dějinách USA.