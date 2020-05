Biden versus Trump: V souboji o Bílý dům půjde hlavně o zdravotnictví, ekonomiku a migraci

„Joe Biden není ekvivalentem Obamy nebo Kennedyho – extra talentovaný, velmi oblíbený, ve správném věku a tak dále. Je to někdo, kdo se již několikrát pokoušel získat nominaci a nikdy ji nezískal, je mu 77 let. Je to kompromisní kandidát,“ zdůrazňuje Lepš. Částečně proto musí převzít některé ideje, které prosazovali například Sanders nebo senátorka Elizabeth Warrenová.

Republikáni jsou semknutí za Trumpem

Prezident Donald Trump odstřižení od světa a žalář stěn vlastního domova řešit nemusí. Z titulu svého úřadu se na televizních obrazovkách objevuje dennodenně na tiskových konferencích, jež dosahují třeba i dvouhodinové stopáže. Mohlo by se zdát, že takový prostor je pro jakéhokoliv kandidáta ideální platformou oslovit voliče, ale taková všudypřítomnost na obrazovkách může být i nebezpečná – například když prezident prohlásí, že lidé by si mohli přímo do těla vstřikovat dezinfekci.

I přes podobné výroky a celkově turbulentní období v Oválné pracovně, kdy musel mimo jiné řešit vyšetřování a čelil impeachmentu, se Trump těší ohromující stranické podpoře. V úřadu ho podle údajů agentury Gallup z dubna 2020 podporuje 93 procent republikánů, přičemž kolem devadesáti procent se podpora prezidenta pohybuje od února minulého roku.

To je oproti Trumpově kampani z doby před čtyřmi lety výrazný posun. Republikánská strana pozdějšímu vítězi voleb během primárek zdaleka tak nakloněná nebyla, naopak se ozývaly varovné hlasy. K opatrnosti tehdy nabádal například přední konzervativní magazín National Review.

„Trumpovo potenciální vítězství v primárkách by znamenalo nejsnazší cestu do Bílého domu pro Hillary Clintonovou. To ale není to nejhorší. Pokud Trump republikánskou nominaci získá, opět nebude žádná opozice narůstající státní správě. Toto je krize konzervatismu,“ psalo se v čísle, které na obálce mělo zlatým písmem vyvedeno „Proti Trumpovi“. Nyní jsou straníci za svým prezidentem převážně semknuti.

Trump: Ekonomiku vystavíme znovu

Najdou se ale i republikáni, kteří se obávají důsledků, jaké budou mít nešťastné výroky na tiskových konferencích – jako byl ten o nitrožilní aplikaci dezinfekce –, ale také krize samotná. Prosperující ekonomika byla dlouho jednou z hlavních devíz šéfa Bílého domu, koronavirus ale tento Trumpův trumf může změnit v černého Petra. O podporu v nezaměstnanosti už totiž zažádalo 30 milionů Američanů.

„S ekonomikou ve volném pádu čelí republikáni velké výzvě. To je výrazný posun od pozice, v níž jsme byli před několika měsíci. Demokraté jsou rozezleni a vidíme základ pro to, aby převzali naši kontrolu nad kampaní,“ varuje Glen Bolger, dlouholetý republikánský analytik. Lepš podotýká, že i Trumpovi zarytí odpůrci si uvědomují, že prezident není zodpovědný za to, že přišel koronavirus.