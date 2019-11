SLEDUJTE: V Kongresu začínají veřejná slyšení kvůli Trumpově ukrajinské kauze

Taylorovo svědectví vyznělo pro Trumpa nepříznivě

Jak poznamenal britský list The Guardian, středeční veřejná slyšení budou ostře sledována a mohou leccos odhalit. Například předchozí Taylorovo svědectví, které diplomat pronesl za zavřenými dveřmi, vyznělo pro Trumpa velmi nepříznivě. Taylor totiž uvedl, že Trump výslovně vyvíjel nátlak na ukrajinského prezidenta, aby Joea Bidena začal vyšetřovat.

Americký diplomat před zákonodárci řekl, že se domnívá, že (Trumpův) tlak na vyšetřování ukrajinské společnosti Burisma a jejích vazeb na Bidenova syna Huntera byl motivován touhou zaútočit na Bidena staršího, který kandiduje v nadcházejících prezidentských volbách.

„Jak tomu rozumím, důvodem pro vyšetřování Burismy bylo vrhnout špatné světlo na viceprezidenta Bidena,“ prohlásil Taylor. Na vyšetřování Bidena a jeho syna Huntera na Ukrajině bylo podle něj navázáno i poskytnutí finanční pomoci této zemi. „Jak jsem pochopil, peníze by nepřišly do té doby, než by ukrajinský prezident slíbil, že bude tlačit na vyšetřování,“ dodal Taylor.