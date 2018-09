Demokraté se snaží oddálit hlasování o Kavanaughovi. Kvůli nařčení ze sexuálního útoku

Z anonymity se Blaseyová Fordová podle svých slov rozhodla vystoupit poté, co se část jejího příběhu v posledních dnech dostala bez jejího svolení na veřejnost. Listu The Washington Post řekla, že pokud má někdo vyprávět její příběh, tak to chce být ona.

Profesorka Blaseyová Fordová v rozhovoru s The Washington Post uvedla, že o incidentu mlčela až do roku 2012, kdy o něm promluvila na párové terapii se svým manželem. Poznámky terapeuta poskytla novinářům. Stojí v nich, že se svěřila, že byla sexuálně napadena studenty „z elitní chlapecké školy“, kteří se stali „vysoce respektovanými a vysoce postavenými členy společnosti ve Washingtonu“. Kavanaughovo jméno poznámky nezmiňují.

Kavanaugh už v pátek obvinění popřel. „Kategoricky a jednoznačně odmítám toto tvrzení,“ řekl 53letý právník. „Neudělal jsem to na střední škole, ani nikdy jindy,“ dodal dosavadní soudce federálního odvolacího soudu. V neděli tvrzení Blaseyové Fordové znovu odmítl prostřednictvím Bílého domu.

„Myslela jsem, že by mě mohl neúmyslně zabít,“ řekla listu The Washington Post 51letá Blaseyová Fordová. Dodala, že se jí podařilo uniknout, když na ni a Kavanaugha skočil jeho kamarád a všichni tři upadli.

Fordová, která nyní působí jako profesorka na jedné z kalifornských univerzit, tvrdí, že ji opilý Kavanaugh jako středoškolák na počátku 80. let svalil na postel a pokoušel se ji svléknout. Její křik se přitom snažil utlumit tím, že jí rukou zakryl ústa.

Schválení Kavanaugha by znamenalo převahu konzervativců na soudu

Také Flakeův republikánský kolega z výboru Lindsey Graham uvedl, že by to uvítal. „Pokud výbor paní Fordovou vyslechne, musí se tak stát obratem, aby proces mohl pokračovat podle harmonogramu,“ uvedl Graham v prohlášení.

Pokud Senát Kavanaugha jako člena Nejvyššího soudu USA schválí, bude to znamenat, že v tomto klíčovém justiční orgánu budou mít většinu soudci hlásící se ke konzervativnímu výkladu práva. To u kritiků vyvolává obavy, že by se soud mohl pokusit zvrátit některé citlivé verdikty, mimo jiné i právo na potrat.

V této souvislosti se pozornost upírá i na republikánské senátorky Susan Collinsovou a Lisu Murkowskou, které právo na umělé ukončení těhotenství podporují. Reuters obě senátorky oslovil, žádná z nich ale svůj postoj agentuře nesdělila. Collinsová nicméně v neděli televizi CNN řekla, že bude o kauze s kolegy ještě diskutovat a že s Kavanaughem telefonicky hovořila a on obvinění důrazně odmítl.

Kavanaugha podpořil také jeho tehdejší spolužák Mark Judge, jehož jméno se v souvislosti s obviněním objevilo. Judge podle magazínu The New Yorker tvrdí, že si na událost, kterou Fordová popisuje, nevzpomíná. Uvedl také, že nikdy neviděl, že by se Kavanaugh choval k ženám nevhodně.