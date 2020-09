Trump léta neplatil žádné daně, píše NYT. Prý získal jeho utajované daňové záznamy

Americký prezident Donald Trump v deseti z uplynulých 15 let neplatil žádné daně z příjmů, píše The New York Times s odvoláním na daňové záznamy, které prý získal. V roce svého zvolení i následujícím podle listu zaplatil na federální dani z příjmů pouze 750 dolarů (zhruba 17 500 korun). Prezident informace odmítl jako lež. Svá daňová přiznání však dlouhodobě odmítá zveřejnit jako první prezident po mnoha letech.