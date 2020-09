Mladá konzervativní právnička kandiduje do Nejvyššího soudu. Trump chce poměr 6:3

Americký prezident Donald Trump si za kandidátku na novou doživotní soudkyni Nejvyššího soudu USA vybral konzervativní právničku Amy Coneyovou Barrettovou. Ta by měla nahradit liberální kolegyni Ruth Baderovou Ginsburgovou, která zemřela minulý týden ve věku 87 let. Schválení konzervativní soudkyně Senátem by posílilo konzervativní většinu v devítičlenném tribunálu v poměru šesti ku třem.