Dzurinda: Evropa se s německým předsednictvím může stát globálním hráčem

„Pro mě je vidět nejvíce otázka novodobé soudržnosti. Něčeho, co musí Evropa najít jako nový formát postcovidové doby,“ uvedl v souvislosti s největšími výzvami Německa coby předsedající země velvyslanec Dürr. „To klíčové je nyní opravdu jednota Evropy a soudržnost.“

Dürr připustil, že velká očekávání ale mohou přinést i velké frustrace. „Je to opravdu největší krize, kterou jsme jako EU společně zažili, takže teď už musí být líp,“ konstatoval. Připomněl rovněž, že se Německo musí kromě covidu-19 vypořádat ještě s otázkou brexitu, nebo třeba migrační a azylové politiky.

„Míra očekávání narůstá i s ohledem na to, že se Macron dohodl s Merkelovou, Evropa ožila,“ doplnil Dzurinda. Ten očekává, že s německým předsednictvím započne proces, na jehož vrcholu se stane z Unie globální hráč. „Ten vývoj uplynulých měsíců, ale například i tlak Číny, co se odehrává v USA i Spojeném království, to vše nás tlačí k tomu, abychom si naplno uvědomili a začali podnikat kroky, aby se z Evropy stal globální politický hráč. Německo tomu může dát obrovský posun,“ uvedl.