Maďarsko otevře hranice pro Čechy, Slováky a Rakušany. O rozvolnění na přechodech bude jednat EU

Ministři by také měli řešit například nutnost zdravotních kontrol či testů, které řada expertů považuje za zbytečné a některé země od požadavků na ně ustupují. Nečeká se však, že by se ministři shodli na datu, do kdy mají být všechny hranice průjezdné bez omezení.

Debata se bude točit i kolem otázky, zda dále prodloužit omezení cest cizinců z mimoevropských zemí do EU. Podle zatím posledního návrhu Komise jsou vnější hranice schengenského prostoru volného pohybu pro cizince uzavřeny do poloviny června, Brusel by je však chtěl otevřít až po všech hranicích uvnitř EU. Tento návrh by podle diplomatů mohl získat u členských zemí podporu.

Maďarsko otevírá hranice

Cestovní omezení mezi Maďarskem, Slovenskem, Českem a Rakouskem se počínaje pátečním ránem ruší. Šéfové diplomacie čtyř zemí se na otevření hranic domluvili v sérii několika telefonátů, při kterých dolaďovali technické detaily. Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó uvedl, že občané těchto zemí se nebudou při překročení hranic muset prokazovat negativním testem na koronavirus, ani jim nebude nařízena 14denní karanténa.

Česko původně plánovalo uvolnit cestování od 15. června. Premiér Andrej Babiš (ANO) se ale tento týden dohodl se svým slovenským protějškem Igorem Matovičem na otevření česko-slovenské hranice už od čtvrtka. Rakousko také od čtvrtka zrušilo kontroly na svých hranicích s výjimkou přechodů do Itálie, takže Češi už nemusí při vstupu do alpské republiky předkládat potvrzení o tom, že nejsou koronavirem nakaženi.