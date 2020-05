Počet nakažených koronavirem překonal celosvětově šest milionů, v Brazílii přibylo rekordních 33 tisíc nemocných

Nejpostiženější zemí jsou dlouhodobě Spojené státy, kde se podle JHU nemoc potvrdila u 1,76 milionu lidí, z nichž více než 103 600 zemřelo. Za USA s odstupem následují Brazílie, Rusko, Británie a Španělsko s Itálií. Agentura Reuters, která si vede vlastní bilanci, udává na celém světě 5,98 milionu nakažených a přes 365 400 případů úmrtí.

Rekordních 33 274 případů nákazy koronavirem přibylo za posledních 24 hodin v Brazílii. Od začátku epidemie tak brazilské úřady evidují již téměř půl milionu infikovaných. V počtu úmrtí lidí s nemocí covid-19 předstihla Brazílie Francii a posunula se na čtvrté místo v pořadí nejhůře postižených zemí.

Podle brazilského ministerstva zdravotnictví za poslední den zemřelo v Brazílii s koronavirem dalších 956 pacientů a počet obětí se tak zvýšil na 28 834. Nakažených je v zemi 498 440.

Brazílii, která má 210 milionů obyvatel, považuje Světová zdravotnická organizace (WHO) za nové ohnisko pandemie covidu-19. Co do počtu infikovaných je nejpostiženější zemí Latinské Ameriky a po Spojených státech druhou nejpostiženější zemí světa. V počtu zemřelých s covidem-19 jsou před Brazílií kromě USA stále ještě Británie a Itálie.