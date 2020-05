Roste zájem o autobusové zájezdy do zahraničí. Možná je ale čekají speciální podmínky

video O autobusové zájezdy do zahraničí je zájem

Jenže těch se teď moc nedostává. Ministerstvo zdravotnictví zatím žádné konkrétní podmínky pro autobusové zájezdy do zahraničí nestanovilo. „Když o tom teď přemýšlím, tak asi nějaká opatření budou zavedena, ale jak budou přísná, to teď nedokážu říct,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„Jedná se převážně o pobytové zájezdy do Chorvatska a do Maďarska nebo o poznávací zájezdy. Klienti se neobávají, naopak ptají se, kdy už budou moct cestovat, jestli nemáme více dostupných informací,“ konstatuje mluvčí Čedoku Eva Němečková.

Přesnější informace chybí i autodopravě

Na přesnější informace čekají i v autodopravě. Cestovní kanceláře už je ale začínají oslovovat. Nedokážou si však představit, že by kvůli nařízením museli obsadit jen část autobusu.

„Autobus nelze obsazovat někde na třicet, padesát procent, to pak nemusíme vyjíždět. Jezdit s deseti lidmi ztrácí logiku,“ říká jednatel společnosti Trutnovská autobusová doprava Michal Burkert.

„Nevidíme žádný důvod, proč by naše autokarové zájezdy měly mít nějaké speciální podmínky, když městská doprava je nemá, nemá je vlaková doprava, dokonce ani letecká,“ míní místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.

A zatím se speciálními podmínkami nepočítá ani cestovní kancelář Travel Family. Do Chorvatska dopraví každý rok dvanáct tisíc lidí. Čím dál větší zájem evidují i teď. „V tuto chvíli máme prodáno asi sedmdesát procet veškerých zájezdů do Chorvatska autobusem, je o to eminentní zájem. V některých letních termínech už doprodáváme poslední místa,“ říká její jednatel Ivan Lackovič.

Na to zda a za jakých podmínek budou moct klienty do destinace dopravit, ale dál čekají. Stejně jako autobusy v garážích.