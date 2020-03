Počet nakažených koronavirem ve světě přesáhl 156 tisíc. Estonsko zakáže vstupovat na své území

Nákaza novým typem koronaviru se po celém světě od začátku jeho šíření potvrdila u více než sto padesáti šesti tisíc lidí. Vyplývá to z údajů na speciálním webu badatelů z americké Johns Hopkins University, kteří globální epidemii monitorují. Evropské země tak zpřísňují opatření, která mají šíření zamezit. Španělsko je ve stavu nouze, vláda zakázala lidem až na výjimky vycházet, Velká Británie zvažuje vyhlášení kompletní izolace pro všechny obyvatele nad 70 let, a to po dobu čtyř měsíců. Estonsko se chystá uzavřít hranice.