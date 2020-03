Do třiceti let se Unie zbaví emisí, rozhodli eurokomisaři. U části členských států se čeká vzdor

Návrh počítá s tím, že „nejpozději do roku 2050“ bude na území EU produkce skleníkových plynů vyvážena opatřeními, která vynulují celkové emise. Mezi ně patří například výsadba stromů či budování technologií absorbujících plyny.

Tucet zemí ze všech částí EU včetně Francie, Španělska či Slovinska požaduje, aby Komise předložila návrh závazných cílů pro rok 2030 do poloviny letoška. Další země včetně Česka a jiných visegrádských států naproti tomu tvrdí, že chtějí nejprve znát přesný ekonomický dopad opatření spojených se zpřísněním závazků, který zatím experti Bruselu nevyčíslili.

Zatímco členské země se dosud zavázaly, že sníží do roku 2030 emise oxidů uhlíku o 40 procent proti hodnotám z roku 1990, Komise v zelené dohodě hovoří o 50 až 55 procentech. Tento krátkodobější cíl však zatím není pro unijní státy závazný a ani navrhovaná klimatická norma jej nezmiňuje.

Norma připravená Komisí počítá s nulovými emisemi pro celou sedmadvacítku, takže by teoreticky zplodiny zemí, které své hospodářství přizpůsobí pomaleji, mohly vyvážit státy s rychlejším přechodem k „zelené“ ekonomice.

Komise chce pravomoc cíle měnit

Diplomaté předem avizovali, že nejspornějším bodem zákona bude snaha Komise, aby na ni členské země a europarlament delegovaly své rozhodovací pravomoci.

Unijní exekutiva by postup chtěla využít při průběžném hodnocení toho, jak země plní své ekologické závazky. V případě, že by podle Bruselu bylo ohroženo dosažení dlouhodobého cíle klimatické neutrality, mohla by Komise po konzultaci s experty vybranými každým členským státem dílčí cíle upravovat.

Unijní země by mohly v takovém případě rozhodnutí Bruselu zvrátit pouze kvalifikovanou většinou hlasů. Část diplomatů očekává, že přinejmenším v některých státech narazí tento plán na odpor.