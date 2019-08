Na francouzských vinicích je nejteplejší počasí od 14. století, popsali klimatologové

V důsledku horkého a suchého počasí v posledních letech hrozny na burgundských vinicích dozrávají v nynější době nejrychleji za posledních téměř sedm století. Extrémní počasí, které dnes mohou považovat za normální lidé mladší třiceti let, nemá v historii obdoby. K tomuto závěru dospěli vědci, kteří zkoumali údaje o teplotě a sklizni hroznů zpětně až do roku 1354 – tedy do doby, kdy se Evropa vzpamatovala ze smrtící pandemie moru.