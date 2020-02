Otevíráme brány do Evropy, varuje Erdogan. Řecká policie na hranicích použila slzný plyn

„Dozvěděli jsme se, že hranice jsou otevřené, a tak jsme se sem vydali,“ řekl agentuře AP sedmnáctiletý Alí Nikad z Íránu. „Tady jsme ale zjistili, že jsou zavřené. Našli jsme díru v plotě a prošli jsme jí,“ dodal. Než se dostal se skupinou přátel do Řecka, strávil v Turecku dva měsíce. Chce se přidat ke strýci, který už v zemi je.

Turecko již poskytlo útočiště 3,5 milionu syrských uprchlíků a opakovaně hrozilo, že „otevře brány“ do Evropy. Erdogan během sobotního projevu v Istanbulu tvrdil, že hranice překročilo už 18 tisíc lidí. Tomuto údaji ale neodpovídá prohlášení řecké vlády, ani popis situace agenturami.

V sobotu se podařilo hranici do Řecka překonat malým skupinám migrantů, napsala agentura AP. Většina z nich jsou muži z Afghánistánu, ale přešly i rodiny s malými dětmi. V noci se uchýlili do opuštěných budov a kaplí na řeckém venkově, ráno se vydali směrem na sever.

Do Evropské unie dorazilo přes tuto trasu v roce 2015 zhruba 860 tisíc uprchlíků, přičemž jejich množství pomohla od roku 2016 výrazně omezit dohoda EU s Tureckem. Ankara zpřísnila hraniční kontroly výměnou za finanční pomoc z Bruselu, příslib bezvízového styku pro Turky a obnovení jednání o vstupu země do EU. Bezvízový styk zatím zaveden nebyl a ani vstupní jednání nepokročila.

Dohodli jsme se na snížení napětí, tvrdí Moskva. Jděte nám z cesty, vzkazuje Erdogan

Podle ruského ministerstva zahraničí se Moskva dohodla s Ankarou na snížení napětí v syrské provincii Idlib, armády obou zemí tu ale budou pokračovat v ofenzivách. Erdogan v sobotu prohlásil, že při pátečním telefonátu se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem řekl, aby Rusko „šlo Turecku z cesty“.

„Zvážili jsme konkrétní kroky k dosažení trvalé stability v deeskalační zóně Idlib,“ uvedlo ruské ministerstvo zahraničí. Obě strany potvrdily, že chtějí snížit napětí a dále „bojovat proti teroristům“.

Erdogan nicméně trvá na tom, že syrské síly za čtvrteční útok, při kterém zemřelo 33 tureckých vojáků, zaplatí. „Co tam děláte? Chcete-li tam založit základnu, jen do toho, ale nechte nás se syrským režimem na pokoji,“ cituje turecký prezident, co řekl do telefonu Putinovi.