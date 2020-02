Řecká policie mobilizuje. K hranicím dorazily stovky běženců, čekají, až Turecko „otevře brány“

V turecké provincii Edirne, která hraničí s Řeckem i Bulharskem, se daly kolem půlnoci do pohybu asi tři stovky lidí včetně žen a dětí. Podle turecké agentury Demirören jsou ve skupině Syřané, Íránci a Iráčané.

Také ve městech Izmir, Mugla a Çanakkale se shromažďují migranti, aby se přes moře vydali na cestu do Evropy, upozornila další turecká agentura Anadolu. Rovněž ve čtvrti Zeytinburnu v evropské části Istanbulu se prý lidé chystají odjet do Edirne nebo do měst na pobřeží.

LATEST — Greece shuts down Kastanies/Pazarkule border gate with Turkey, preventing refugees from entering the countryhttps://t.co/eczhLKsuTd — DAILY SABAH (@DailySabah) February 28, 2020

Turci zatím běžencům brání překonat hranici

Atény už zdvojnásobily počet policistů střežících hranice s Tureckem a policie pro své příslušníky vydala interní výzvu k mobilizaci. „Vše je pod kontrolou, není důvod k obavám,“ tvrdí nejmenovaný řecký policejní činitel, na kterého se odvolává agentura AFP.

Zpravodajové řeckých médií informují, že na hraniční přechod Kastanies/Pazarkule se sjelo mnoho policistů, pohraničníků i vojáků. Na místě už je první skupina migrantů.

„Snaží se dostat do Řecka, ale zatím je od toho turecká policie odrazuje a nepodařilo se jim to. Řecké hlídky by podle pokynů za žádných okolností neměly umožnit běžencům, aby přešli hranici. Na ostrově Lesbos by pak měly být posíleny námořní hlídky. Řecku umožňuje zpřísnit hraniční kontroly i opatření v souvislosti se šířením koronaviru,“ popsal situaci spolupracovník ČT Thomas Kulidakis.