Z epidemie vyjdeme silnější, prohlásil čínský ministr. Podle kritiků ale režim umlčuje varovné hlasy

Někteří poukazují na to, že čínský režim zpočátku umlčoval varování týkající se koronaviru. Absence svobodného tisku v zemi například podle Hunga Ho-funga, profesora politologie na americké Univerzitě Johnse Hopkinse, zpozdila včasnou reakci.

„Jsme odhodláni tento boj nejenom vést, ale i vyhrát,“ prohlásil Wang, podle něhož Peking v reakci na epidemii zavedl nejširší opatření, co kdy byla v podobném případě přijata. Rychlost a efektivita reakce ukazují na výhody čínského systému, míní také představitel režimu, který však podle kritiků v současné krizi učinil řadu chyb.

Šéf WHO: Je nemožné předvídat, jak se epidemie vyvine

Ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus na mnichovské bezpečnostní konferenci upozornil, že je nemožné předpovídat, jak se epidemie nového koronaviru vyvine. Má obavu z toho, co by koronavirus způsobil v zemi s méně rozvinutým zdravotnictvím, než má Čína, která je nejpostiženější zemí.

Ghebreyesus v sobotu v Mnichově vyjmenoval několik aspektů epidemie, které ho povzbuzují, a několik, které mu dělají starosti. Mezi ty první patří způsob, jakým proti koronaviru postupuje Čína, i to, že se zatím nemoc ve velkém mimo tuto zemi nešíří. Přes 99 procent případů nákazy podle něj připadá právě na asijskou velmoc.

Naději šéfovi WHO dodává také to, že vědecká komunita společně pracuje na zvládnutí nákazy i připravenost zemí pomáhat postiženým státům dodávkami zdravotnického materiálu.