Úmrtnost 4,8 procenta, čtvrtina nakažených na JIP. Nemocnice ve Wu-chanu popisuje své zkušenosti s koronavirem

Podle týmu lékařů vedeného Č'-jung Pchengem z jedné z wuchanských nemocnic se asi 40 procent léčených osob nakazilo přímo v tomto lékařském zařízení. Mezi nimi bylo 17 pacientů, kteří se v zařízení léčili s jinými problémy, i 40 zaměstnanců nemocnice.

Tatáž nemocnice evidovala také vysokou úmrtnost nakažených. Vědci uvádějí, že zemřelo 4,3 procenta pacientů s nemocí Covid-19. Asi 34 procent nakažených se vyléčilo a mohlo nemocnici opustit. Zbytek infikovaných se stále léčí – pokud tedy některý z nich ještě zemře, úmrtnost nemoci ještě vzroste.

Z čísel podle odborného webu Technologyreview vyplývá, že zatímco ve světě je úmrtnost na koronavirus minimální, lékaři ve Wu-chanu se s tímto problémem velmi potýkají. Město je v karanténě už od ledna, a podmínky pro práci lékařů se tím komplikují.

Co dalšího wuchanští lékaři pozorovali:

První příznaky: nejčastějším prvním příznakem nemoci Covid-19 je horečka; tu mívá téměř každý nakažený. Po horečce následují únava a suchý kašel. Menší část lidí dostane také průjem nebo trpí nevolností, a to ještě den nebo dva předtím, než se u nich objeví jiné symptomy.

Příchod do nemocnice: Průměrně trvalo sedm dní, než se nakažení od objevení prvních příznaků dostavili do nemocnice. Pro většinu bylo hlavním důvodem, že se jim špatně dýchalo. Zpráva nezohledňuje, zda se do lékařské péče rozhodli přejít dobrovolně.

Testování: Testy na přítomnost viru se provádí pomocí krčního výtěru. Odebraný vzorek se pak pomocí testu PCR zkoumá a hledá se v něm genetický materiál odpovídající viru.