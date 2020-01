Kurz a Kogler představili program rakouské vlády. Je v něm klimatická neutralita i „preventivní vazba“

„Přiměřeně, ale přece“ by se měl například zvýšit ekologický poplatek za letenky na krátkých a středně dlouhých trasách, zlevnit by naopak měly vlaky. Podpořena by měla být veřejná doprava obecně.

Vláda chce do roku 2040 dosáhnout klimatické neutrality, tedy stavu, kdy budou veškeré emise oxidu uhličitého v Rakousku vyváženy například vysázenými stromy. Do roku 2030 by se měl veškerý elektrický proud vyrábět z obnovitelných zdrojů. V klimatickém balíčku opatření budou pro každý sektor stanoveny dílčí cíle, jichž bude zapotřebí dosáhnout.

Zákaz šátků pro dívky do čtrnácti let

Kabinet si vytyčil prioritu v integraci cizinců, kteří v zemi pobývají. Stát bude důkladněji kontrolovat vzdělávací zařízení, především ta islámská, a stejně tak výuku náboženství na školách. Program počítá i se zakázem nošení šátku ve školách pro dívky do čtrnácti let, dosud platil pro školačky do jedenácti let.

Nové povinnosti přibudou rodičům dětí, kteří budou pod hrozbou správních trestů například nuceni chodit na rodičovské schůzky či spolupracovat se zaměstnanci škol.

„Preventivní vazba“ i nižší daně

Vláda hodlá přitvrdit v oblasti bezpečnosti. Zavedena by mohla být jakási „preventivní vazba“ pro osoby, „u nichž skutečnosti odůvodňují předpoklad, že by mohly ohrozit veřejnou bezpečnost,“ uvedl Kurz. Podle webu deníku Der Standard by vazba byla určena především pro potenciálně nebezpečné žadatele o azyl, což je ústavně „diskutabilní“.

Program počítá také s centry pro odmítnuté žadatele o azyl, kteří čekají na vrácení do země původu.

Vláda dále slibuje snížení daní a další úlevy pro rodiny s dětmi či nulový rozpočtový schodek. Hodlá také posílit policii či zvýšit transparentnost veřejné správy posílením pravomocí účetního dvora, který kontroluje hospodaření politických stran a některých podniků. Nově bude napříkald dohlížet na všechny podniky, kde má stát nejméně čtvrtinový podíl.

Ve vládě zasedne víc žen než mužů

V nové vládě budou mít poprvé početní převahu ženy - ze 17 vládních postů jich zastanou devět. Funkci kancléře, jednoho státního tajemníka a deset ministerstev, včetně financí, obrany, vnitra a zahraničí, budou mít v gesci lidovci. Zeleným připadnou kromě postu vicekancléře také tři pozice ministrů a jednoho státního tajemníka.

Ministrem zahraničních věcí se stane nestraník Alexander Schallenberg, který tento post zastává již v současné přechodné vládě.