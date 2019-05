Rakouští svobodní podpoří hlasování o nedůvěře Kurzovi. „Zahnal se do slepé uličky,“ podotkl šéf vnitra

V Rakousku se o víkendu rozpadla koalice lidovců a svobodných v důsledku videa zachycujícího dlouholetého šéfa FPÖ Heinze-Christiana Stracheho při možném korupčním jednání. V září by se měly v alpské republice uskutečnit předčasné volby a nyní se řeší, jak bude vypadat přechodná vláda, která zemi povede do předčasných voleb. Je stále patrnější, že FPÖ už se na této vládě podílet nehodlá.

Ministr dopravy Norbert Hofer, který po víkendovém odchodu Stracheho ze všech funkcí dočasně stanul v čele FPÖ, ještě v pondělí večer nechával otázku hlasování o nedůvěře Kurzovi otevřenou.

Pokud by poslanci Národní rady hlasovali proti Kurzovi, musel by zemi dovést k předčasným volbám jiný kancléř. Šéf nejsilnější parlamentní strany Kurz by tak do voleb byl jen řadovým poslancem a podle komentátorů by přišel o image politika, který je zemi schopen vést v krizovém období.

Herbert Kickl, jeden z nejvýraznějších a také nejkontroverznějších politiků FPÖ, listu Österreich řekl, že by bylo „téměř naivní“, kdyby svobodní po projevu nedůvěry ze strany Kurze vůči nim neměli nedůvěru vůči němu. „Ať se mimořádné zasedání (Národní rady) uskuteční kdykoli: Kdo dává důvěru, dostane důvěru. Kdo dává nedůvěru, dostane nedůvěru,“ řekl Kickl.

„Kurz se zahnal do slepé uličky a možná nepočítal s tím, že my svobodní zkrátka nebráníme vší silou vládní posty jako ostatní,“ prohlásil odcházející ministr. Kickl v rozhovoru rovněž nevyloučil, že by v předčasných volbách nastoupil jako volební lídr FPÖ.