Bylo toho dost. Rakouský kancléř Kurz ukončil koalici s FPÖ, zemi čekají předčasné volby

Podle Kurze bylo při řešení současné politické krize ve hře více možností. To, co podle něj Rakousko ale opravdu potřebuje, jsou nové parlamentní volby. Prezidenta proto požádal o jejich vypsání v nejkratší možné době, podle rakouských médií přichází v úvahu 18. srpen.

Podle prezidenta Alexandera Van der Bellena mají Rakušané právo na vládu, ve kterou budou mít důvěru. Skandální video s bývalým vicekancléřem Strachem vyjadřuje „naprosté nerespektování občanů“, které Van der Bellen odmítá tolerovat. „V tomto smyslu jsem s kancléřem Kurzem hovořil o předčasných volbách a zítra podnikneme další kroky nezbytné k obnovení důvěry v instituce,“ oznámil.

Šéfka opoziční Sociálně demokratické strany Rakouska (SPÖ) Pamela Rendiová-Wagnerová už řekla, že vypsání předčasných voleb její strana nebude bránit, pokud se příslušný návrh ocitne v parlamentu. Zároveň Kurze kritizovala za to, že se svobodnými do koalice vůbec šel. „Nemůže se zbavit zodpovědnosti za selhání a za to, že zemi do této nestabilní situace přivedl,“ řekla veřejnoprávní televizí ORF.