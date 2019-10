Warrenová ve čtvrté debatě demokratů odrážela útoky. Shodu kandidáti našli v kritice Trumpa

Trump viní Joea Bidena, že se jako viceprezident zasazoval o propuštění ukrajinského generálního prokurátora, čímž chtěl ochránit svého syna Huntera před ukrajinskou justicí. Hunter Biden působil v ukrajinské plynárenské firmě Burisma Group, jejíž aktivity vyšetřovala v roce 2016 ukrajinská prokuratura. Kromě toho Trump tvrdí, že si Biden mladší zajistil obchodní příležitost, když svého otce doprovázel na konci roku 2013 na oficiální cestě do Číny.

Sanders je po ztrátách podle DPA znovu ve hře

Bernie Sanders, který se určitou dobu umisťoval v průzkumech na druhém místě za Bidenem, se v posledních týdnech značně propadl. Podle agentury DPA 78letému politikovi uškodilo mimo jiné to, že jej uprostřed volební kampaně postihl infarkt. V úterní debatě byl ale opět v plné síle, dodala agentura.

List The Washington Post napsal, že se o víkendu za Sanderse chystá postavit populární tvář levicového křídla Demokratické strany, kongresmanka Alexandria Ocasiová-Cortezová. To by mu mohlo přinést plusové body.

Jiná členka Sněmovny reprezentantů, Ilhan Omarová, která se spolu s Ocasiovou-Cortezovou a dalšími kongresmankami přistěhovaleckého původu stala před časem terčem slovních výpadů prezidenta Trumpa, už Sandersovi podporu vyjádřila.