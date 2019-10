Trump na mě netlačil, řekl k požadavku na vyšetřování Bidena ukrajinský prezident Zelenskyj

1. Tři zmínky o Bidenovi

„Trump: Další věc, je toho hodně, co se dá říct o Bidenovu synovi, že Biden zastavil stíhání a hodně lidí se o tom chce dozvědět, takže pokud byste mohl cokoliv udělat s ministrem spravedlnosti, bylo by to skvělé. Biden všude chodil a chlubil se, že zastavil stíhání, tak pokud se na to můžete podívat… mně to zní hrozně.“

Slova „zní to hrozně“ server BBC označil za snahu Trumpa naznačit, že mělo jít o nekalé praktiky, aniž by Bidena přímo obviňoval. BBC připomíná, že se Biden sice opravdu chlubil odvoláním ukrajinského prokurátora, ale nejsou žádné důkazy o spojitosti mezi odvoláním prokurátora a vyšetřováním firmy, v níž byl zaměstnán Bidenův syn Hunter. Zároveň je zde podle BBC náznak toho, že Trump chtěl, aby americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování Bidena nebo jeho syna.

2. Žádost o laskavost

„Zelenskyj: Také bych vám chtěl poděkovat za vaši velkou podporu v oblasti obrany. Jsme připraveni pokračovat ve spolupráci v dalších krocích – jsme téměř připraveni nakoupit od Spojených států na obranu další (protitankové střely) Javelin. Trump: Chtěl bych, abyste pro nás ale udělal laskavost, protože si toho naše země hodně prožila a Ukrajina o tom hodně ví.“

Tato slovní výměna podle BBC není důkazem přímé žádosti prezidenta o „něco za něco“, jak spekulovala americká média před vydáním přepisu. Zároveň je zde ale důležitý kontext, jelikož zhruba týden před rozhovorem Spojené státy zmrazily 250 milionů dolarů (5,8 miliardy korun) na vojenskou pomoc Ukrajině, a to bez jasného vysvětlení. Demokraté volající po impeachmentu Trumpa by podle BBC mohli tuto pasáž využít s tím, že je snadné vidět souvislosti.

3. Kritika evropských států

„Trump: Pro Ukrajinu toho děláme hodně. Vyvíjíme velkou snahu a věnujeme tomu hodně času. Mnohem více než evropské státy. Ty by měly pomáhat víc než nyní. Německo pro vás nedělá skoro nic. Jediné, co dělají, je, že mluví. Opravdu si myslím, že byste se jich na to měl zeptat.“

Podle BBC nejprve Trump tvrdil, že zmrazení milionů dolarů na vojenskou pomoc Ukrajině bylo kvůli obavám z korupce. Později uváděl, že Spojené státy přispívají Ukrajině příliš a že chce, aby se více podílela Evropa. Nutnost vydávat více na obranu patří mezi Trumpova častá témata, otázkou však podle BBC je, zda Trumpův motiv nebyl ve skutečnosti politický a osobní.

4. Trumpova podpora ukrajinského prokurátora

„Trump: Slyšel jsem, že jste měli velmi dobrého prokurátora a skončil a to je vážně nespravedlivé. Hodně lidí o tom mluví, jak odvolali vašeho velmi dobrého prokurátora a bylo do toho zapojeno několik velmi špatných lidí. Pan Giuliani je velmi uznávaný muž. Byl starostou New Yorku, výborným starostou, a chci, aby vám zavolal. Požádám ho a ministra spravedlnosti, aby vám zavolali.“

Podle BBC zde Trump hovořil o odvolání ukrajinského generálního prokurátora Viktora Šokina ukrajinským parlamentem v roce 2016. Biden, další američtí činitelé, evropští spojenci a ukrajinští reformisté považovali Šokina za zkorumpovaného a jeho odchod oslavovali. Trump se ale domnívá, že Šokin byl oběť, kontroverzní je také zapojení Trumpova osobního právníka Rudyho Giulianiho.

5. Lichotky z úst ukrajinského prezidenta

„Zelenskyj: Opravdu jsme vyhráli ve velkém a tvrdě jsme na tom pracovali. Pracovali jsme hodně, ale chci se vám přiznat, že jsem měl možnost se od vás učit. Využili jsme docela hodně vašich dovedností a znalostí a mohli jsme to využít jako příklad v našich volbách“.

Podle BBC je kromě kontroverzních pasáží překvapující také množství lichotek mezi prezidenty. Zelenskyj se v závěru rozhovoru například zmínil, že naposledy, když byl v New Yorku, přebýval v Trump Tower. Trumpovi kritici prezidenta v minulosti opakovaně obvinili z toho, že je ve střetu zájmů.