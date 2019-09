Demokraté mluví o sesazení Trumpa kvůli jeho telefonátu na Ukrajinu

Ten v roce 2016 tlačil na vyhazov prokurátora, který měl případ Burismy na starosti. Podle Obamovy administrativy – i dalších evropských vlád – představoval překážku v boji proti korupci. „Kdyby nějaký republikán udělal to, co Joe Biden, kdyby nějaký republikán řekl to, co Joe Biden řekl, teď by ho chtěli posadit na elektrické křeslo,“ míní Trump.

Demokraté v kauze vidí zneužití pravomocí prezidenta. Trumpa podezírají z toho, že vojenskou pomoc Ukrajině podmiňoval obnovením vyšetřování Bidenova syna, aby mohl očernit svého politického rivala.

Trump vinu odmítá

Žádají proto zveřejnění celé konverzace. „Vůbec jsem na ně netlačil. Mohl jsem. Myslím, že by to pravděpodobně, nejspíš, bylo v pořádku, kdybych to udělal,“ hájí se prezident, který už rozhodl, že přepis rozhovoru se Zelenským zveřejní. „Vím, o čem ta konverzace byla a nemyslím, že tam byl vyvíjen tlak,“ uvedl ukrajinský ministr zahraničí Vadym Prystajko.