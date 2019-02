Levicový kmet Sanders uhranul Ameriku. Straší bohaté, bere na milost uprchlíky

Bojovat za jiné se ale Sanders snažil po celou kariéru hlavně slovy. Známý je ostatně fakt, že výrazně odmítal vojenské operace USA ve Vietnamu. To nyní donutilo mnoho veteránů pochybovat, zda člověk s podobnou minulostí a názorem může stanout v čele nejsilnější armády světa.

Do aktivní politiky vstoupil na začátku 70. let jako uchazeč o místo senátora za stát Vermont. Navzdory prvotním neúspěchům zůstal svému domovskému státu věrný – a vyplatilo se. V Kongresu ho prakticky nepřetržitě zastupuje od roku 1991. Byl navíc prvním senátorem od 50. let, který byl zvolen jako nezávislý.

Od příchodu do Senátu dlouhodobě kritizoval politické elity za jejich úzké napojení na bohaté sponzory. Do povědomí se zapsal jeho projev trvající osm a půl hodiny, při kterém se v roce 2010 snažil zablokovat schválení daňové reformy tehdejšího prezidenta Bushe. Nová legislativa podle něj zvýhodňovala bohaté a zhoršila federální příjem daní.