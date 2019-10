Zaorálek: Ze zrady Kurdů těží Putin. Erdogan může vyvolat válku se Sýrií nebo oživit Islámský stát

Americký prezident Donald Trump podle Zaorálka „hodil naše bratry ve zbrani přes palubu“. „Kurdy jsme měli v boji s Islámským státem po boku, někdo je cvičil, jiný poskytoval zbraně. Z jejich pohledu je to, co se dnes děje, zrada,“ myslí si Zaorálek a dodal: „Už roky jsme měli obavu, že když Erdogan mluví o bezpečnostní zóně, mohla by to být nová Srebrenica.“

To se podle něj nyní v oblasti Kurdistánu odehrává. „Jsou tam utečenci, stovky mrtvých – i civilistů, stovky bojovníků Islámského státu utíkají z detence. To je pro IS velký podnět k oživení. A navíc hrozí konflikt mezi Tureckem a Sýrií,“ zhodnotil Zaorálek důsledky turecké operace.