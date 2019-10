Dobrovolné přebírání migrantů povede k povinným kvótám, varuje Hamáček. Česko návrh odmítne

Nová iniciativa vyzývá další unijní země, aby se zapojily do provizorního dobrovolného systému, který má odlehčit dvojici jihoevropských zemí zahlcených uprchlíky a pomoci v záchraně životů.

„Je to pro nás začátek cesty k tomu, aby tento materiál přešel do povinného režimu a nahradil současné dublinské nařízení, což Česká republika nemůže akceptovat,“ prohlásil s odkazem na současný azylový systém, na jehož reformě se státy EU marně snaží shodnout již od vrcholu migrační krize.

Český ministr doplnil, že Praha hodlá místo přijetí dobrovolného systému nabídnout finanční pomoc pro země, z nichž migranti proudí, a přispět k posílení ochrany hranic.

„Je potřeba důsledně uplatňovat návratovou politiku,“ uvedl Hamáček, podle něhož zatím nefungují dohody o navracení migrantů bez práva na azyl do zemí, odkud do Evropy zamířili. Pomoci by podle něho mohlo například i posílení libyjské pohraniční stráže.

Visegrádské země včetně Česka s přebíráním migrantů dlouhodobě nesouhlasí a byly hlavními odpůrci minulého systému povinných kvót, který EU zavedla i přes jejich odpor v době vrcholící migrační krize v roce 2015. Odmítání kvót mělo poté soudní dohru.