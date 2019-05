Evropská komise versus Česko, Polsko a Maďarsko. Začal soud kvůli uprchlickým kvótám

Obě strany předloží soudu během středy své postoje, rozhodnutí by mohlo padnout do konce roku. Podle Evropské komise by mělo znít tak, že tři země své povinnosti plynoucí z rozhodnutí Rady EU o relokačním programu ze září 2015 nesplnily. „Skutkový stav je jednoznačný,“ uvedla Malůšková před soudem.

Žalované země se spolu s Českem brání, že kvóty celá Evropa jakožto nefunkční projekt po dvou letech zrušila. Podle kritiků jde ale spíše o princip, podle něhož mají členské země vystupovat jednotně.

„Tento rozsudek bude velmi důležitý z hlediska potvrzení, že povinnosti mají být dodržovány, což je základním kamenem zásady vlády práva v Unii. Stejně tak je důležité zdůraznit význam zásady solidarity, na níž je Unie založena,“ dodala zástupkyně Komise.

Generální advokátka soudu Eleanor Sharpstonová oznámila, že svůj pohled na spor, kterým se soud ale nemusí při konečném rozhodování řídit, oznámí 29. července.