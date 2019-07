Itálie odmítá nést tíhu migrace sama. Šéf diplomacie chce prosadit trvalý mechanismus přerozdělování uprchlíků

Itálie už od loňského roku tyto lodě do svých přístavů nechce vpouštět, problémy ale mají tato plavidla třeba i na Maltě nebo ve Španělsku. Jihoevropské země argumentují, že migranti se chtějí dostat do Evropy, nikoli do konkrétní země, a že by ostatní země EU měly projevit solidaritu a o migranty se postarat společně.

Šéf italské diplomacie chce své protějšky v Bruselu rovněž přesvědčit, že by EU mohla v budoucnu začít pracovat s migranty přímo v domovských zemích. Poblíž států, kde probíhají válečné konflikty a odkud by lidé utíkali do bezpečí do Evropy, by Unie mohla zřídit své kanceláře, které by vyřizovaly žádosti o azyl. Úspěšní žadatelé by pak měli možnost dopravit se do Evropy letecky, aby se tak vyhnuli síti pašeráků a nebezpečné plavbě přes moře.

Podobnou myšlenku prosazoval loni i český premiér Andrej Babiš. Podle něj se měly vybudovat mimo území Evropské unie takzvané hotspoty, tedy střediska, v nichž by se řešilo azylové řízení. Teprve ti migranti, kteří azyl získají, by podle něj mohli odcestovat do určité evropské země, v níž jim byl udělen.