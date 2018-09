Itálie urychlí vyhošťování. Současně přišla o povolení loď Aquarius 2, která zachraňovala migranty

Lidé, kteří v Itálii požádají o azyl a dopustí se vážného zločinu jako například napadení nebo znásilnění, by mohli být deportováni rychleji než dosud. Vyplývá to z opatření, které v pondělí schválila italská vláda. Zatím mohli být vyhoštěni až po zdlouhavém odvolacím procesu, podle novely by to bylo možné už po pravomocném rozsudku.

Italský ministr vnitra ze strany Liga Matteo Salvini označil toto opatření za „krok k bezpečnější Itálii“. Pokusí se o tom přesvědčit i parlament, který musí normu schválit. Součástí vládního návrhu je také automatické zamítnutí žádosti o azyl, pokud je žadatel obviněn z prodeje drog.