Z polární výzkumnice zachránkyní migrantů. Kapitánka lodi Sea-Watch 3 je připravená se hájit u soudu

„My Evropané jsme dovolili našim vládám postavit zeď na moři. Občanská společnost ale proti tomu bojuje a já jsem její součástí,“ říká mladá německá aktivistka. „Jsem připravena jít do vězení a hájit se u soudu, jestli to bude třeba, protože to, co děláme, je oprávněné,“ uvedla.

To si ale rozhodně nemyslí italský ministr vnitra a šéf protiimigrační strany Liga Matteo Salvini, podle něhož je Racketeová „bohatá, bílá Němka“, jejíž čin je srovnatelný s válečným aktem. „Pokusila se potopit plavidlo s policisty na palubě… Oni tvrdí 'my zachraňujeme životy', přitom ale riskovali, že zabijí tyto lidské bytosti, které dělaly svou práci. Ze záznamu je to jasné,“ řekl Salvini k ohrožení policejního člunu během manévru lodi Sea-Watch 3.

Otec Racketeové médiím řekl, že s dcerou krátce po zadržení mluvil a byla prý veselá a v dobré náladě. „Stará se o ni velice milá žena,“ řekl novinářům Ekkehart Rackete a dodal, že očekává, že jeho dcera bude brzy propuštěna. Pokud by Racketovou soudy uznaly vinou, že úmyslně nabourala do policejní lodi, hrozilo by jí až deset let za mřížemi. Za vplutí do italských výsostných vod jí navíc hrozí pokuta až 50 tisíc eur (1,3 milionu korun) a za pašeráctví je sazba až 15 let vězení.