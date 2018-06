EK: Žádná země EU by neměla migraci čelit sama. Střediska mimo Unii pro žadatele o azyl jsou protiprávní

„Dvoustranné dohody a zrychlené procedury mezi členskými státy mohou pomoci najít dočasná operační řešení otázky druhotných pohybů (migrantů mezi státy EU). A to je něco, co je v souladu se stávajícími pravidly,“ uvedla mluvčí Komise Natasha Bertaudová.

Podle mluvčí Bertaudové také nedělní jednání 16 premiérů a prezidentů vyloučilo možnost vzniku středisek mimo EU, kam by byli z unijního území přesouváni žadatelé o azyl. Bylo by to totiž v rozporu s mezinárodním právem.

Šéf bavorské CSU a spolkový ministr vnitra Horst Seehofer navíc už dříve pohrozil, že pokud summit prezidentů a premiérů EU ve čtvrtek a v pátek nepřinese účinné řešení, začne migranty, kteří se registrovali v jiné členské zemi, odmítat na německé hranici, a to navzdory vůli kancléřky.

Generální tajemnice CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová nicméně novináře v Berlíně ujistila, že kancléřka Merkelová získala ve straně pro pokračování jednání s dalšími státy EU silnou podporu. Předsednictvo CDU se podle ní shodlo na tom, že je nezbytné kontrolovat a omezit migraci, pokud se nemá opakovat situace z roku 2015, kdy do Německa přišly stovky tisíc migrantů.

Ve čtvrtek budou země EU diskutovat o řešení „vyloďovacích platforem“

Unie tak bude na summitu ve čtvrtek podle Bertaudové diskutovat o dvou možných variantách řešení „vyloďovacích platforem“, které by měly pomoci omezit příchody migrantů do Unie přes Středozemní moře. První je představa míst, například v severní Africe, kde by na moři zachráněné migranty přebíraly Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Pomáhaly by rychle určit, kdo má právo na zařazení do azylového řízení, případně na legální přesídlení do EU, a kdo ne.

Druhou možností je vznik středisek v evropských přístavech, kde by podobnou činnost prováděly výrazně posílená agentura Frontex, tedy unijní pobřežní a pohraniční stráž, a spolu s ní novým, silnějším mandátem vybavený Evropský podpůrný azylový úřad (EASO).

Bertaudová také připomněla názor Komise, že státy EU by se měly co nejrychleji domluvit na pěti oblastech navržené reformy evropského azylového systému, na nichž panuje shoda. Dvě novely, související přímo se změnami takzvaných dublinských pravidel, kde státy dál hluboce dělí otázka povinného přebírání migrantů v případě krize, by měly být podle EK domluveny do konce letošního roku.