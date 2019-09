Netanjahu slíbil anexi části palestinského Západního břehu Jordánu

„Dnes oznamuji svůj záměr uplatnit s budoucí vládou svrchovanost Izraele nad Jordánským údolím a severní částí Mrtvého moře,“ řekl Netanjahu na tiskové konferenci u Tel Avivu.

Tyto oblasti tvoří hraniční pásmo s Jordánskem. V současnosti většinou spadají do takzvané zóny C pod plnou bezpečnostní i civilní správou Izraele. Na vytvoření zón se představitelé obou států shodli na konci devadesátých let v mírové dohodě z Osla.