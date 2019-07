Izrael začal s demolicí palestinských domů u Jeruzaléma. EU připomíná, že postupuje nelegálně

V domech, které ještě nejsou dokončené, žije podle odhadu OSN asi dvacet lidí, dalších zhruba 350 majitelů se dosud nenastěhovalo, napsala agentura AP. Ač domy stojí v zóně, která je pod přímou správou palestinských úřadů, Izrael je považuje za nelegálně postavené, neboť stojí příliš blízko takzvané bezpečnostní bariéry oddělující Izrael od Západního břehu.

Demolice se koná v předměstské čtvrti Súr Báhir, týkat se podle Izraele bude deseti bytových domů. Televize Kan poznamenala, že v domech je 72 bytů. Palestinští obyvatelé se roky snažili demolici zabránit právní cestou, nejvyšší soud ale v červnu podle The Times of Israel zamítl jejich žádost o zrušení vojenského nařízení, které výstavbě v oblasti brání. Místní tvrdí, že získat od Izraele povolení pro domy je na tomto místě nemožné a že nemají žádné jiné pozemky, na kterých by mohli stavět.

Kritika z Evropské unie

Mluvčí diplomacie EU Maja Kocijančičová v pondělním prohlášení uvedla, že většina budov určených k demolici stojí podle dohod z Osla v oblasti A a B Západního břehu Jordánu, tedy na území, kde o otázkách civilní povahy rozhoduje palestinská samospráva.

„Izraelská osadnická politika zahrnující akce jako nucený přesun, vystěhování, demolice a konfiskace domů je z hlediska mezinárodního práva nelegální. V souladu s dlouhodobou politikou EU očekáváme, že izraelské úřady demolice okamžitě zastaví,“ stojí v prohlášení.

Tato politika Izraele podle Kocijančičové snižuje možnost řešit izraelsko-palestinský konflikt ustavením Palestiny vedle Izraele a dosáhnout trvalého míru. Ohrožuje také možnost, že Jeruzalém bude hlavním městem obou těchto států.