Dvě stě tisíc kilometrů a zájemci vítáni. Tatra kolem světa 2 naváže na expedici z dob komunismu

Ukázat lidem svět

Podle jeho kolegy Petra Holečka půjde o jedinečnou, interaktivní a otevřenou expedici pro co největší počet lidí. „Domluvíme se předem, bude to organizované. To auto má v sobě vzadu v nástavbě dvanáct míst, vepředu v kabině jsou dvě. Stálá posádka jsou čtyři lidi a zbytek bude v podstatě kdokoliv, kdo si řekne, že chce,“ uvedl.

Projekt v 80. letech měl za cíl šířit slávu značky Tatra, ale také výrobky československého socialistického průmyslu ve světě. Nový tým půjde v jeho šlépějích. „Chceme šířit dobré jméno České republiky, ale chceme i lidem tady ukázat, jak se žije na odlehlých místech někde na Sibiři, v Peru nebo v Kyrgyzstánu. Díky kameramanům, kteří s námi pojedou, chceme natáčet dokument, který ukáže, jak se kde žije,“ podotkl Holeček.

Cestu mají financovat soukromníci i nadšenci. „Za vlastní peníze jsme pořídili základ, tedy auto. Lidé se složili na nástavbu, která se teď zhmotnila. Nyní oslovujeme aktivně partnery. Když si vzpomenete na minulou expedici, tak to vozidlo bylo viditelně polepené známými českými firmami. Nám by se hrozně líbilo, kdyby to vypadalo podobně,“ konstatoval Holeček.

Trasa expedice číslo 2 se řešila už během původní expedice. „Vyrazíme na východ směr Turecko, Dálný východ, Írán, Rusko a z Vladivostoku budeme posílat auto do Jižní Ameriky, kde projedeme celou Jižní Amerikou od jihu po sever a z Ameriky nebo Kanady pošleme auto na závěrečnou etapu do Afriky,“ popisuje Havlíček.