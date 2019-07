Mayová se loučí s Downing Street. Královna pověří stoupence brexitu Johnsona sestavením vlády

Nový premiér poté vystoupí s projevem na Downing Street a začít vybírat členy svého kabinetu. Očekává se rezignace dvou členů kabinetu Mayové – ministra financí Philipa Hammonda a ministra pro mezinárodní rozvoj Roryho Stewarta, kteří nesouhlasí s brexitem bez dohody.

Johnson bude čelit rozdělenému parlamentu

Klíčovou otázkou podle médií je, kdo se stane Johnsonovým představitelem v Dolní sněmovně, jehož úkolem bude udržet disciplínu v řadách nejednotných konzervativních poslanců. Rozdělený parlament již třikrát odmítl brexitovou dohodu dojednanou Mayovou a podniká také kroky proti brexitu bez dohody.

Sám Johnson tuto variantu nevylučuje. Země podle něj opustí evropský blok 31. října „stůj co stůj“, tedy s dohodou, nebo bez ní. „My všichni známe mantru právě skončené kampaně, ale pro případ, že jste ji zapomněli. Bylo to: dotáhnout do konce brexit, sjednotit zemi a porazit Jeremyho Corbyna. A to je to, co udělám,“ slíbil v projevu po zvolení lídrem konzervativců.

Corbyn Johnsonovy plány kritizuje. „Byl zvolen méně než stem tisíc lidí a byl zvolen díky programu, který, zdá se, stojí na odpisech z daní pro ty nejbohatší a žádné dohodě o odchodu z Evropské unie. Myslím, že musí trochu opatrněji přemýšlet nad tím, kam směřujeme,“ poznamenal lídr labouristů.

Před takzvaně neřízeným brexitem varuje také Evropská unie, která trvá na stávající brexitové dohodě. „Myslím, že je důležité vybudovat silné a dobře fungující vztahy, protože máme povinnost uskutečnit něco, co je dobré pro Evropany i Brity,“ konstatovala zvolená předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.