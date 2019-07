Naštvaní Ukrajinci chtějí změnu. V parlamentních volbách ji slibuje Zelenského Sluha lidu

Nálada mezi Ukrajinci je obecně špatná, upozorňuje politolog z Katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jan Šír. Všichni podle něj vidí, že stát nefunguje tak jako v zahraničí. Silnice, železnice i veřejná prostranství jsou ve špatném stavu a častým tématem debat je chudoba. Mnozí si pamatují, že na počátku 90. let viděli při cestě třeba do Polska podobnou životní úroveň jako doma. Teď je situace v obou zemích nesrovnatelná.

Nějaký posun se podle Šíra během Porošenkovy vlády v posledních pěti letech přece jen odehrál, a to zejména ve zdravotnictví, obchodu s plynem nebo přijetím majetkových deklarací politiků a úředníků. Ostatně ukrajinští oligarchové svorně zchudli a země se v žebříčku vnímání korupce Transparency International posunula za toto období ze 142. na 120. místo z celkových 180 hodnocených zemí.

Lidé však po Euromajdanu čekali víc. Hlavním problémem zůstává, že se nedaří prosadit reformu policie, prokuratury a soudů, takže lidé zapletení do korupce nekončí za mřížemi. Státní správa proto funguje relativně neefektivně a peníze vybrané od občanů se v ní ztrácí. Téma voleb je tak dané.

„Kampaň před parlamentními volbami fakticky navazuje na prezidentské volby. Ze strany prezidenta Zelenského jde tedy především o dotažení svého vítězství do konce, i jeho kampaň se nese v tomto duchu. Bez ,vlastního‘ parlamentu a vlády toho totiž moc nezmůže. Po revoluci v roce 2014 byly omezeny pravomoci prezidenta,“ upozorňuje analytik Asociace pro mezinárodní otázky Michal Lebduška.

Záhada jednomandátových obvodů

Hlasuje se smíšeným systémem jednou za pět let. Polovina z celkových 450 poslanců jednokomorové Nejvyšší rady je volena poměrně a strana musí překonat pětiprocentní hranici. Druhá polovina je volena většinově.

Proto je velmi těžké odhadovat, jak volby dopadnou. Průzkumy totiž naznačují obsazení jen poloviny křesel. Šír upozorňuje, že v části volené většinově často nevítězili straníci, ale lidé napojení na organizovaný zločin nebo korupční systémy, kteří si mohli popularitu v okrsku koupit a sami potřebovali imunitu. Někteří také svůj hlas v parlamentu brali jako cenný zdroj budoucích příjmů od lobbistů či politiků prosazujících své zákony.

„Přímo při volbách se asi jako vždy objeví nějaké nesrovnalosti, a to především v části volené z jednomandátových obvodů (před pár dny schválený nový volební zákon už je do příštích voleb ruší). Určitě to ale nebude v takové míře jako za prezidenta Janukovyče v roce 2012 a na celkové výsledky to nebude mít zásadní vliv,“ přitakává Lebduška.