„Služebník lidu“ Zelenskyj: Muž, který tak dlouho hrál prezidenta, až se stal favoritem i ve skutečnosti

„Zelenskyj se neúčastnil příliš osobně kampaně, odmítal chodit do živých televizních debat. Dal přednost virtuální kampani, a to může podle některých expertů vést k tomu, že mladí lidé, kteří nemají zkušenosti z voleb, mohou ovlivnit výsledek, protože k volbám nepřijdou, jelikož je pro ně jednodušší někde na sociální síti označit svou podporu, ale do volebních místností už nepřijdou.“