Z plynové princezny se zlatým copem veteránkou. Tymošenková se nevzdává

Do čela vlády usedla podruhé v prosinci 2007, zaměřovala se hlavně na boj s korupcí a prosazovala prozápadní kurz země. V úřadě skončila v březnu 2010, ale i tento mandát poznamenaly neshody s Juščenkem, v němž se rozplynuly ideály revoluce.

Proslula jako jedna z vůdčích osobností oranžové revoluce, jež vynesla koncem roku 2004 Viktora Juščenka do prezidentského křesla. Počátkem roku 2005 se pak stala premiérkou, ale téhož roku ji Juščenko kvůli údajnému nedostatku „týmového ducha“ odvolal. Skutečným důvodem byla podle analytiků snaha Tymošenkové zpochybnit privatizaci, což zneklidnilo investory.

V květnu 2014 kandidovala Tymošenkové v prezidentských volbách podruhé a znovu skončila na druhém místě – tentokrát za Petrem Porošenkem, který s přehledem zvítězil hned v prvním kole. V následných říjnových volbách do parlamentu byla znovu zvolena poslankyní za stranu Vlast (Baťkivščyna), kterou v roce 1999 založila.

Tymošenková se ve vězení potýkala se zdravotními problémy. Západ vyzýval k jejímu přesunu na léčení do zahraničí, leč marně. Propuštěna byla až v únoru 2014 v době, kdy byl svržen prezident Janukovyč, jehož vláda zastavila přípravy podpisu asociační dohody s Evropskou unií a vyhlásila rozšíření hospodářské spolupráce s Ruskem, což vedlo k Euromajdanu.

Sliby a sliby

K současnému režimu prezidenta Porošenka je Tymošenková značně kritická. Upozorňuje na vysokou míru korupce a neexistenci spravedlnosti před soudy. Zemi by proto chtěla z gruntu ústavně transformovat, výsledkem čehož by měl být kancléřský systém německého stylu, který by oslabil roli prezidenta.