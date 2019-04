Prozápadní politik a čokoládový král. Nefavorizovaný Porošenko se ve volbách snaží obhájit mandát

Dosavadní prezident Petro Porošenko - jeden z nejbohatších Ukrajinců, který si kvůli svému byznysu s cukrovinkami vysloužil přezdívku „čokoládový král“ - je protagonistou prozápadního politického kurzu. V současné volební kampani Ukrajincům slibuje, že do pěti let země předloží žádost o členství v EU. Zatímco prozápadní orientace nebo nekompromisní postoj vůči Rusku hrají Porošenkovi do karet, mnozí Ukrajinci mu vyčítají pomalý boj s korupcí i proruskými separatisty či přetrvávající špatnou životní úroveň.