Od bitvy u Remagenu uplynulo 80 let. Symbolem se stal tamní most

Před osmdesáti lety svedli Američané bitvu u města Remagen s německými jednotkami. Tamní most přes řeku Rýn se stal jedním ze symbolů úspěšného postupu spojeneckých vojsk. V současnosti již nestojí. Při natáčení slavného snímku Most u Remagenu posloužila tvůrcům jako kulisa lávka ve středočeské Davli.

Železniční most pojmenovaný po německém generálovi Erichu Ludendorffovi začali stavět pro vojenské účely během první světové války. Na konci té druhé ještě stál, když se od západu blížila spojenecká vojska. Byl 7. březen 1945 a Němci byli připravení most vyhodit do povětří. Stejně jako to udělali s dalšími na Rýnu, aby udrželi spojence za řekou – na levém břehu.