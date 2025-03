Velitelé policie mají do konce roku fungovat skoro ve všech krajích

Téměř ve všech krajích by do konce roku měli fungovat takzvaní velitelé policie. Ti vyjíždějí k mimořádným situacím, jako jsou střelby, vyhrožování sebevraždou, pátrací akce, nálezy podezřelých předmětů, nahlášené výbušniny či hromadné nehody. Na místě mají na starost velet ostatním hlídkám a koordinovat zásah s dalšími složkami, například hasiči a záchrannou službou, informoval policejní prezident Martin Vondrášek.

Model velitele policie se dlouhodobě využívá v Praze. V hlavním městě vznikl v roce 2014 u pohotovostní motorizované jednotky. V současnosti je v metropoli dvanáct těchto velitelů, kteří neustále jezdí zejména po centru. „Když dojde k mimořádné události, jsou na místě velice brzo, jsou označeni, mají specifický výcvik a specifické vybavení – od první pomoci počínaje a prostředky k násilnému vstupu do objektu konče. Jsou schopni najíždějící hlídky úkolovat a v podstatě jim velet,“ vysvětlil šéf policie.

V hlavním městě jezdí velitelé v dvou- až tříčlenných hlídkách. Ve speciálně vybaveném autě mají dlouhé zbraně, prostředky k vniknutí do objektů, dalekohledy a termovizi, přenosné světlo, zdravotnické potřeby, plovací vesty a lana pro tonoucí či také balistické štíty.

Velitelé policie vyjíždějí v metropoli podle jednoho z nich Davida Pešty denně zhruba k šesti zásahům, asi u dvou pak přebírají vedení.

Mimořádných událostí přibývá

Podle Vondráška ale mimořádných událostí přibývá. Loni byli velitelé nasazeni v hlavním městě ve více než 450 případech, ve Středočeském kraji pak ve více než 750 případech. V minulosti to bývalo pouze několik zásahů do měsíce.

„Přibývá také událostí, kdy zpravidla na sociálních sítích nebo prostřednictvím elektronické komunikace někdo vyhrožuje – že něco vyhodí do vzduchu, podpálí nebo někoho zastřelí. A my na to musíme reagovat jako na relevantní událost, dokud se nepřesvědčíme o opaku,“ sdělil policejní prezident.

Mezi nejznámější události, při kterých policie v posledních dvou letech model velitele použila, patří střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v prosinci 2023. Velitel policie tam hrál podle Vondráška zásadní roli. Byl jedním z prvních policistů na místě a koordinoval zásah přímo v budově fakulty. Velitele nasadila policie i loni v prosinci u rozsáhlého zásahu na Západočeské univerzitě v Plzni, kde student nahlásil, že slyšel střelbu. Dalším příkladem byl zásah u nedávné vraždy dvou žen v obchodě v Hradci Králové.