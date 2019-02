Francie soudí dalšího člena hnutí žlutých vest. Mluvčí skupiny měl svolat nepovolenou demonstraci

Ve středu poslal francouzský soud na rok do vězení bývalého profesionálního boxera Christophea Dettingera. Dostal rok vězení za to, že při jedné z demonstrací takzvaných žlutých vest v lednu zaútočil na policisty a dva z nich zranil. Záběry útoku, při kterém Dettinger využil svoje boxerské zkušenosti, obletěly svět.

Francouzská vláda připravuje tvrdší zákony proti násilníkům na demonstracích. Chce vytvořit seznam osob, kterým úřady zakážou účast na protestech.

Zároveň se ale prezident Macron rozhodl otevřít debatu o tom, co Francouze trápí. „Vzbudilo to velký zájem a debaty jsou úspěšné, navštěvuje je hodně lidí. Rozhodně to byl pozitivní krok. Ale to neznamená, že protesty nepokračují,“ dodal pařížský zpravodaj ČT Šmíd.