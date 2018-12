Francouzští poslanci schválili balíček, kterým chce Macron zklidnit protesty žlutých vest

Po dlouhé debatě hlasovalo pro „naléhavá hospodářská a sociální opatření“ 153 poslanců Národního shromáždění z vládního tábora, proti se postavilo jen devět zákonodárců a 58 poslanců, hlavně z řad socialistů a republikánů, se hlasování zdrželo.

Proti opatřením, která označili za nedostatečná, se postavili komunisté a poslanci Nepodrobené Francie Jeana-Luka Mélenchona. Opozice kritizovala mimo jiné to, že balíček vytváří nové nerovnosti, například mezi různými skupinami důchodců.

V pátek bude o zákonu hlasovat také francouzský Senát. Podle jeho předsedy Gérarda Larchera by jej horní komora mohla rovněž schválit.

Prezident Macron minulý týden v pondělí po více než třech týdnech sociálních nepokojů, kterých se účastnili lidé ve žlutých reflexních vestách, ustoupil od některých plánovaných reformních kroků a slíbil řadu sociálních opatření, která si vyžádají státní výdaje v řádu miliard eur.

Na základě nyní schváleného zákona by například neměly odměny za přesčasy podléhat zdanění ani žádným sociálním odvodům. Zhruba sedmdesát procent důchodců by nemělo platit zvláštní daň, kterou chce zavést francouzská vláda. Minimální mzda by se měla zvýšit o sto eur měsíčně.