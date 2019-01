„Které daně máme snížit?“ Macron burcuje Francii k celonárodní debatě, podle kritiků hraje o čas

Francouzský prezident Emmanuel Macron v souvislosti s protesty žlutých vest vyzval občany, aby se zapojili do celonárodní debaty o společenských a hospodářských otázkách, která začne v úterý. Výsledkem debaty by měla být „nová smlouva pro národ“. Podle kritiků to ale není dost. Prezident podle nich nechápe, že lidi trápí nízké příjmy a klesající kupní síla.