„Poláci pomáhali nacistům zabíjet Židy,“ měl prohlásit Netanjahu ve Varšavě. Ta neskrývá pobouření

„Pokud vyjádření premiéra Netanjahua zněla tak, jak podávají média, jsem připraven poskytnout zámeček ve Visle pro setkání premiérů. Izrael za této situace není dobrým místem k setkání, navzdory předchozím ujednáním,“ napsal prezident Andrzej Duda na soukromém profilu na Twitteru. Slezské město Visla se nachází na jihu Polska, u hranic s Českem a Slovenskem.

Netanjahu, který se ve Varšavě zúčastnil konference o Blízkém východě, se podle serveru Haarec vyjadřoval v souvislosti s diplomatickou krizí, kterou nedávno vyvolal polský zákon, hrozící až tříletým vězením za připisování polskému národu spoluviny za nacistické zločiny.

Kvůli pobouření Izraele a USA byly tresty nakonec vypuštěny za zákona. Netanjahu ve Varšavě prý uvedl, že neví o nikom, kdo by byl souzen za tvrzení, že Poláci kolaborovali s nacisty. Podle listu The Jerusalem Post premiér řekl, že Poláci za války pomáhali Němcům zabíjet Židy a že je to známý fakt. Izraelská velvyslankyně to však podle polského opozičního listu Gazeta Wyborcza popřela.