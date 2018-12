Varšavské ghetto. Zima, hlad a hrdinné povstání

Po vydání nařízení k vytvoření ghetta byli všichni Poláci, kteří v oblasti žili, nuceni se do 31. října vystěhovat. Naopak Židé, kteří žili mimo plánované ghetto se sem museli přestěhovat do 16. listopadu. Tato akce se týkala asi 113 tisíc Poláků a 138 tisíc Židů.

Postupně bylo do ghetta nastěhováno zhruba 450 tisíc osob. Hranice ghetta se několikrát změnily. Později při jeho zmenšování bylo rozděleno na dvě části, na takzvané Velké a Malé ghetto. Spojeny byly pouze dřevěným mostem, jenž přetínal ulici Chłodna na rohu s ulicí Żelazna.

Volné opouštění ghetta bylo zakázáno 26. listopadu 1940. Ghetto bylo postupně obehnáno třímetrovou zdí, i když zpočátku byl na některých místech pouze dřevěný plot. Z vnější strany bylo hlídáno německou ochrannou policií, uvnitř operovala židovská pořádková služba.

Denně na ulicích umíraly stovky lidí

Jeho obyvatelé žili natěsnáni na malém prostoru, trpěli zimou, hladem a nedostatečnou hygienou a byli nasazováni na nucené práce. Rychle se mezi nimi šířily epidemie, denně na ulicích umíraly stovky lidí. Za nepovolené opuštění ghetta či pašování potravin, léků a dalších nebytností hrozila smrt.

Na začátku roku 1942 začali být obyvatelé ghetta deportováni do koncentračních a vyhlazovacích táborů, zejména do blízké Treblinky. V bezvýchodné situaci, poté, co bylo z ghetta odvezeno již přes 250 tisíc lidí, podnikli ti zbylí v dubnu 1943 zoufalý pokus o povstání. Početně mnohem silnějším a nesrovnatelně lépe vyzbrojeným německým jednotkám dokázali hrdinně vzdorovat bezmála měsíc. Po potlačení povstání byl zbytek ghetta srovnán se zemí.

Tisíce dětí v sirotčincích, klášterech a polských rodinách

Méně nápadným odbojem spojeným s ghettem byly akce Rady pro pomoc Židům, podzemní organizace polské exilové vlády, která se snažila ghetto zásobovat, pomáhat Židům k útěku a ukrývat je. Nejznámější jsou akce jejího dětského oddělení organizovaného Irenou Sendlerowou, které z ghetta propašovalo na 2 500 dětí a skrylo je v katolických sirotčincích a klášterech a polských rodinách.