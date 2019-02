Turecko bojuje proti plastům, drtivá většina odpadu ale dál končí na skládkách a v moři

Jednorázové plasty budou mít v EU utrum

Boj s plastovým odpadem se vede i na úrovni celé Evropské unie. V rámci snah o omezení tohoto odpadu se koncem loňského roku dostala do poslední fáze vyjednávání směrnice, která by od roku 2021 zavedla zákaz plastových výrobků na jedno použití, jako jsou především brčka, příbory, talíře či obaly na potraviny. Třeba Itálie už od ledna zakázala plastové tyčinky do uší.