Dost bylo plastů, souhlasí další firmy. Zákazník má mít možnost si třeba kávu odnést ve svém hrnku

K omezení využití jednorázových plastových obalů se přihlásily další firmy. Lidl, Fruitisimo, Costa Coffee, IKEA a Starbucks společně s Českou zemědělskou univerzitou podepsaly dohodu s ministerstvem životního prostředí. Začnou více využívat alternativní cesty, například tam, kde to jde, by si lidé měli nosit vlastní obaly. Hygienici by k tomu od listopadu mohli být shovívavější.